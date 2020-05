Disney+ commande la série «Just Beyond» inspirée des BD de R.L. Stine

Disney+ vient de trouver un accord avec l’éditeur BOOM! Studios afin d’adapter les bandes dessinées de R.L. Stine (Chair de poule) «Just Beyond» en série télévisée.

Cette anthologie, qui comprendra une première saison de 8 épisodes, sera scénarisée par Seth Grahame-Smith (Orgueil et préjugés et zombies, Abraham Lincoln, chasseur de vampires), et mêlera horreur et comédie dans une fiction destinée au grand public.

«J’ai grandi avec les rediffusions de La Quatrième dimension et Histoires fantastiques, que je regardais avec mes parents. J’ai toujours voulu faire une série d’anthologie familiale ancrée dans un genre spécifique, qui plaise à la fois aux enfants et aux adultes. R.L. Stine a enchanté des millions d’enfants, et le service Disney+ a déjà prouvé qu’il était capable de produire des séries de qualité pour toute la famille. Je suis absolument ravi de collaborer avec l’un et l’autre», explique ce dernier.

«Il y a une vingtaine d’années, l’attraction Goosebumps HorrorLand, inspirée de mes romans, a ouvert à Disney World. J’étais aux anges. Je suis ravi de retravailler avec Disney pour Just Beyond, adaptée de mes bandes dessinées. J’ai adoré écrire pour BOOM! Studios, et je suis très heureux que Seth Grahame-Smith, qui est un merveilleux scénariste, se charge de l’adapter pour Disney+. C’est une chance incroyable !», a confié pour sa part R.L. Stine.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été fixée par la plate-forme de streaming.