«Koh-Lanta» : Denis Brogniart se confie et promet une folle saison l'an prochain

Le confinement aurait-il des airs de période bénie pour le présentateur vedette de l'émission d'aventure ? Alors que Koh-Lanta surfe sur les bonnes audiences, Denis Brogniart, qui s'est confié au journal Le Parisien, revient sur cette édition, et se projette déjà dans la saison suivante.

Le onzième et nouveau chapitre est diffusé ce vendredi 8 mai. L'animateur a tout d'abord fait le point sur cette saison folle, aussi bien dans le contenu et les réaction qu'elle provoque, alors que plusieurs candidats ont fait l'objet de menaces de mort et ont obligé la production à réagir.

Avec pour satisfaction l'adhésion rencontrée cette année avec le public, en témoigne l'audience du 1er mai et ses 7 millions de téléspectateurs, un niveau jamais atteint depuis...2013. «Cette saison est l'une des trois meilleures, et je suis content qu'elle soit un petit remède à ce confinement» assure-t-il dans les colonnes du quotidien.

Par contre, le final tant attendu subira les effets du confinement. Comme il l'indiquait fin avril au micro d'Europe 1, Xavier Gandon, le directeur des antennes télés et digitales du groupe TF1, espérait que la finale puisse «avoir lieu aux alentours de la fin mai. Nous avons la nécessité de faire la finale en direct avec l’ensemble des candidats» avait-il précisé. Pour Denis Brogniart, ce rendez-vous devrait malheureusement se faire « sans public, ni confettis ni candidats qui s'embrassent». Il garde toutefois «l'espoir d'avoir les aventuriers en plateau, à Paris, dans le respect des gestes barrière».

#KohLanta



Aux Fidji, certains aventuriers tentent de tirer leur épingle du jeu...



Qui aura la meilleure stratégie ?



Soyez au rendez-vous CE SOIR à 21h05 sur @TF1 ! pic.twitter.com/1rV7Tqd1bN — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) May 8, 2020

Et plutôt que de rester sur des suppositions négatives, il s'est projeté sur la saison suivante, lui qui, non content d'avoir perdu du poids pendant cette période, a mis à profit son confinement pour écrire son tout premier roman, tiré d'une histoire vraie. Déjà réalisée, cette prochaine saison attend désormais de passer par la case montage, qui reprendra «dès que les conditions sanitaires le permettront».

Roi du teasing, il a tenu à mettre l'eau à la bouche des nombreux adeptes du programme : «Ça va encore remuer dans les chaumières ! Son démarrage sera du jamais-vu à Koh-Lanta. Les candidats ont été chamboulés. Certains téléspectateurs avaleront peut-être un morceau de pizza de travers en regardant» prévient-il.