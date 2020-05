La saison 18 de «L’incroyable famille Kardashian» dès le 5 juin sur E!

La saison 18 de l’émission de téléréalité «L’incroyable famille Kardashian» arrive, enfin, en France avec un lancement prévu le 5 juin sur la chaîne E!

Désignée comme étant la meilleure émission de téléréalité lors de la dernière édition des E! People’s Choice Awards, L’incroyable famille Kardashian continue de suivre les tribulations de Kim et de ses sœurs (et de leur mère) au gré de leur vie quotidienne. Et cette saison 18 s’annonce explosive, puisque la tension n’a jamais été aussi intense entre Kim et Kourtney. A tel point qu’elles vont en venir aux mains au cours d’un crêpage de chignon absolument mémorable qui a déchaîné les passions chez les fans américains.

La relation entre Kourtney et Khloé n'est pas non plus au beau fixe. Surtout quand la première décide d’inviter l’ex-petit ami de la seconde – le basketteur Tristan Thompson, qui l’a trompé avec une amie de leur demi-sœur Kylie Jenner (et d'autres jeunes femmes), et qui est également le père de sa fille – pour un dîner en famille. Autant dire que l’ambiance promet d’être électrique.