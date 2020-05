Une bande annonce pour «The Old Guard», film avec Charlize Theron sur les écrans le 10 juillet

Charlize Theron tiendra le rôle principal dans «The Old Guard», un film d’action futuriste qui sera mis en ligne le 10 juillet prochain sur Netflix.

La comédienne partagera l’écran avec un casting prestigieux, avec notamment Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, ou encore Van Veronica Ngo.

D’après le synopsis dévoilé par la plate-forme de streaming, l’histoire suivra une petite bande soudée de mercenaires immortels, dirigée par la redoutable Andy (Charlize Theron), qui se bat depuis des siècles pour protéger les humains. Mais tandis que le groupe est engagé pour une mission des plus périlleuses, ses pouvoirs hors du commun sont soudain révélés au grand jour. C'est alors qu'Andy et Nile (Kiki Layne), tout dernier soldat à avoir rejoint l'équipe, doivent tout mettre en œuvre pour neutraliser leurs ennemis. Car ces derniers ne reculeront devant rien pour détourner les pouvoirs des immortels à leur profit.

Netflix vient de dévoiler la première bande annonce de The Old Guard, qui est l’adaptation du roman graphique éponyme de Greg Rucka, et dont la réalisation a été confié à Gina Prince-Bythewood.