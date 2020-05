Une saison 3 pour la série de Ricky Gervais «After Life»

La série humoristique de Ricky Gervais, «After Life», a été prolongée pour une saison 3, moins de quinze jours après le lancement de la seconde.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, cette prolongation intervient dans le cadre d’un contrat global signé entre l’humoriste britannique et Netflix, qui comprend le développement de nouvelles séries et l’enregistrement de one-man-shows destinés à être diffusés sur la plate-forme de streaming.

«J'avais prévu de prendre ma retraite prochainement, de traîner dans ma maison, bourré, mais je suis un peu lassé de le faire pendant ce confinement, et Netflix m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser», a déclaré Ricky Gervais dans un communiqué.

Lancée en 2019, After Life voit l’humoriste incarner Tony, journaliste dans une publication locale dont la femme décède des suites d’un cancer. Triste, mais incapable de se suicider, il se met à critiquer ouvertement tout et tous ceux qui l’entourent. Tony pense avoir développer un «super-pouvoir», grâce à cette faculté de dire tout ce qu'il lui passe par la tête sans se soucier de ce que les gens peuvent penser de lui. Mais il est rapidement surpris quand il découvre que cela n'empêche pas son entourage de tout mettre en oeuvre pour lui remonter le moral, dans l'espoir de retrouver celui qu'ils appréciaient.