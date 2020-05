Mort de Little Richard : 5 titres phares de la légende du rock and roll

C'est un géant du rock and roll américain qui a tiré sa révérence ce samedi 9 mai, à l'âge de 87 ans, des suites d'un cancer. Grâce à son charisme indéniable, son allure flamboyante et son timbre unique, Little Richard a marqué des générations entières d'amoureux du blues. L'occasion de réécouter cinq titres inoubliables.

«Long Tall Sally», 1956

«Sans lui, je ne serais probablement jamais devenu musicien», avait avoué David Bowie. Et pour cause, Little Richard a influencé un nombre d'artistes incalculable, s'imposant dans les années 50 comme l'un des pionniers de son genre. «Long Tall Sally», sorti en 1956, restera à jamais l'une des chansons les plus influentes du rock and roll. Fasciné par le talent de Little Richard, Les Beatles reprendront régulièrement ce titre sur scène.

«Tutti-Frutti», 1995

Après plusieurs années de succès d'estime, vint enfin le succès commercial, grâce à «Tutti Frutti», l'un des titres les plus emblématiques du rock and roll. Dans une première version, modifiée par la suite pour la radio, les paroles de «Tutti Frutti» faisaient référénce au sexe entre hommes. En 2003, Rolling Stones la classe comme la 43e plus grande chanson de tous les temps. La voix de Little Richard y est puissante, inoubliable.

«Good Golly, Miss Molly», 1958

L'un des morceaux favoris des passionnés de blues. Dans ce titre sorti en 1958, Little Richard se partage la vedette avec le batteur légendaire Earl Palmer.

«Lucille», 1957

C'est l'un des titres les plus mémorables du chanteur, qui atteindra la 6e place dans le «Top 100», sa meilleure position dans ce classement. La voix de Little Richard y est inimitable, et même les nombreuses reprises du titre par Les Beatles, AC/DC ou encore The Sonics n'arriveront jamais à faire oublier l'original.

«jenny jenny», 1957

Pour Rolling Stones, le titre n'est pas tant une chanson mais «un miracle de l'Amérique moderne». La voix de Little Richard y est inimitable, à tel point que Paul McCartney comparera l'imitation de la voix de l'artiste à «une expérience extracorporelle».