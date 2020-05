Les Simpson avaient prédit le virus et le frelon asiatique, admet l'un des scénaristes

C'est une révélation, la confirmation que tous les fans attendaient. Le scénariste américain Bill Oakley a admis cette semaine sur Twitter que les Simpson avaient bien prédit le coronavirus mais également l'arrivée des frelons asiatiques aux Etats-Unis.

Six mots à peine et près de 60.000 «retweets» en seulement quatre jours.

Citant le message d'un internaute posté le 6 mai dernier sur le réseau social à l'oiseau bleu, dans lequel ce dernier assurait qu'un vieil épisode datant de 1993 annoncait ce qui allait se passer en 2020, Bill Oakley a répondu : «Ok, je crois que nous l'avions bien prévu».

Si la réponse du scénariste tient évidemment davantage de la plaisanterie, la coïncidence n'en reste pas moins troublante.

En cause : l'épisode numéro 21 de la quatrième saison de la célèbre série d'animation.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3

— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020