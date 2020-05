La série «Upload» obtient une saison 2

Mise en ligne sur Amazon Prime Video le 1er mai dernier, «Upload» vient d’être prolongée pour une saison 2 par la plate-forme de streaming.

Déclinée en 10 épisodes, pilotée par Greg Daniels (The Office, Parks and recreation), et portée à l’écran par Robbie Amell (X-Files, Flash), cette comédie a réussi à convaincre la presse et le public dès son lancement. Ce qui a convaincu Amazon Prime Video de poursuivre l’aventure. Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été donnée par la plate-forme de streaming.

Upload transporte les téléspectateurs en 2033, et suit l’histoire de Nathan, un jeune développeur d’application qui se trouve entre la vie et la mort suite à un accident de la route à bord de sa voiture autonome. Il choisi alors de transférer sa conscience dans un système informatique lui permettant de vivre une vie 100% digitale. Mais qui peut s’avérer extrêmement onéreuse. Précipité dans cet au-delà virtuel, Nathan a des difficultés à trouver ses marques. Heureusement, il peut compter sur l’aide de Nora, son Ange – nom donné au chargé de clientèle – en charge de le guider dans ce nouveau monde.