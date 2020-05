MyCanal, Netflix, OCS… Le guide des séries du 11 au 17 mai

Episodes inédits en US+24 et nouveautés à découvrir cette semaine... Voici un guide pour ne rien manquer des séries à voir en streaming entre le 11 et le 17 mai.

OCS

Lundi 11 mai : «I know this much is true», saison 1, épisode 1.

Lundi 11 mai : «Run», saison 1, épisode 5.

Lundi 11 mai : «Insecure», saison 4, épisode 5.

Mardi 12 mai : «Devils», saison 1, épisodes 7 et 8.

Canal+Séries/MyCanal

Lundi 11 mai : «Penny Dreadful, City of Angels», saison 1, épisode 3.

Lundi 11 mai : «What we do in the shadows», saison 2, épisode 5.

Mardi 12 mai : «Billions», saison 5, épisode 2.

Mardi 12 mai : «Dave (Aka Lil Dicky)», saison 1, épisode 10.

Mercredi 13 mai, «Killing Eve», saison 3, épisode 5.

Jeudi 14 mai : «Mrs America», saison 1, épisode 7.

Netflix

Lundi 11 mai : «Outlander», dernier épisode de la saison 5.

mardi 12 mai : «Unbreakable Kimmy Schmidt», épisode spécial interactif.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend — an all-new interactive special premieres May 12





Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakow­ski, Carol Kane, and Jon Hamm return — plus Daniel Radcliffe joins in on the fun as you get to decide how the story ends! pic.twitter.com/HU2tjF8xY2 — See What's Next (@seewhatsnext) April 15, 2020

Mardi 12 mai : «Gotham», saison 5.

Jeudi 14 mai : «Blacklist», saison 6.

Vendredi 15 mai : «White Lines», saison 1.

vendredi 15 mai : «Dérapages», saison 1.

vendredi 15 mai : «La grande illusion de Juanquini», saison 1.

vendredi 15 mai : «She-Ra et les princesses au pouvoir», saison 5.

Disney+

«High School Musical : La comédie Musicale», épisode 8.

«Les Making of : The Mandalorian», épisode 2.

«Le monde selon Jeff Goldblum», épisode 8.

«A vous chef», épisode 7.

«Journal d’une future présidente», épisode 8.

«Fourchette se pose des questions, c’est quoi un animal de compagnie ?»

«Sous les feux de la rampe», épisode 8.

«Mariages de rêve : saison 2», épisode 8.

«Projet Héros Marvel», épisode 8.

«Dimanche en famille», épisode 27.

«Une journée à Disney», épisode 23.

Vendredi 15 mai : «Marvel’s Runaways», saison 2.

Starzplay

Dimanche 17 mai : «Hightown», saison 1.