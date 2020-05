«Utopia», la série de 2013 qui imaginait une épidémie sur fond de complot à voir sur myCANAL

C’est en 2013 que la série britannique «Utopia» s’est révélée aux yeux des téléspectateurs. Une dystopie captivante déclinée en deux saisons qui, à l’heure de l’épidémie de coronavirus, fait écho à l’état de crise sanitaire. Mais aussi aux théories complotistes qui pullulent sur le sujet.

Ce thriller conspirationniste, écrit d’une main de maître par Dennis Kelly, décrit un monde touché par une vaste épidémie de grippe, et l’état de panique mondiale qui en résulte. La solution envisagée est, bien évidemment, de créer un vaccin qui sera administré massivement aux populations à travers le globe.

Au même moment, un groupe de passionnés de comics sont à la recherche de l’exemplaire d’un roman graphique baptisé The Utopia Experiments. Ce dernier aurait prédit les précédentes épidémies – comme la crise de la vache folle – et contiendrait des informations capitales sur un futur complot mondial. On découvre rapidement l’existence d’une organisation secrète appelée The Network, qui souhaite mettre la main sur le manuscrit à tout prix. Son objectif caché : lutter contre la surpopulation mondiale en stérilisant plus de 90% de la population mondiale grâce à une campagne de vaccination massive.

C’est pourquoi deux de leurs agents sont envoyés pour le trouver, avant qu’il ne tombe entre les mains de personnes capables de décrypter les informations secrètes – qui révèlent l’existence du complot ainsi que la composition de la molécule utilisée pour y parvenir – qui y sont contenus. Aussi puissante soit-elle, The Network voit ses plans contrariés par Jessica Hyde, la fille du scientifique qui a conçu le manuscrit.

Manipulation des politiques, influence de l’industrie pharmaceutique, épidémie, surveillance des populations, conspiration internationale, contrôle de l’information, etc… en plus de son esthétisme visuel absolument fascinant, Utopia se regarde d’une manière tout à fait différente, 7 ans après sa création, à l’heure de la crise du coronavirus. Si les théories du complot et autres thèses conspirationnistes ne datent pas d’hier, cette fiction s’amuse à les mettre en forme de manière très habile, et à travers un récit dont il est difficile de se détacher une fois qu’on se laisse happer.

Il est bon de rappeler que les scènes de violences sont nombreuses, les deux agents envoyés par l’organisation secrète ayant manifestement carte blanche pour tuer et/ou torturer quiconque se trouve sur leur chemin. L’interprétation des acteurs est, elle aussi, quasiment sans failles. Et le final réserve une surprise de taille aux téléspectateurs.

On ne saurait trop vous conseiller de vous (re-)plonger dans cette série déclinée sur deux saisons de six épisodes chacune. Et qui sont disponibles en France sur myCANAL.