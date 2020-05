«Barkskins : Le sang de la Terre», la série diffusée cet automne sur National Geographic

La mini-série «Barkskins : Le sang de la terre» sera disponible en France dès cet automne, sur National Geographic.

Déclinée en huit épisodes, elle plante son décor dans la colonie appelée Wobik, un territoire correspondant à l’actuelle province du Québec. La vie sur ces terres de la Nouvelle-France, en 1690, est troublée par le mystérieux massacre de colons. Qui sont les coupables ? Les Anglais, la Compagnie de la Baie d’Hudson, mais aussi les Iroquois – qui se sont alliés aux Anglais, deviennent tous suspects. Mais quelles sont leurs motivations ? Des hommes et des femmes qui peuplent ces paysages sauvages et implacables de la Nouvelle-France vont se retrouver pris dans un engrenage où les victimes seront nombreuses.

«Barkskins : Le sang de la terre est un récit primitif qui parle de survie et de quête de civilisation dans les forêts sauvages du nouveau continent», explique Elwood Reid, créateur et producteur délégué de la série. «Les colons qui sont venus tenter leur chance dans ce Nouveau Monde aussi vaste qu’impitoyable – les sans-terre, les gamins des rues, les exaltés, les négociants cupides, les jeunes femmes sans le sou qui espèrent trouver un mari fortuné – vont devoir se faire une place dans un monde sauvage, obscur et impitoyable, habité depuis des générations par des peuples indigènes qui les regardent d’un mauvais œil mais comprennent que leur survie dépend des alliances passées avec ces nouveaux arrivants», poursuit-il.

Le casting peut compter sur la présence de David Thewlis (Wonder Woman), Marcia Gay Harden (The Newsroom), Aneurin Barnard (Dunkerque), James Bloor (Dunkerque), Christian Cooke (Point Blank), David Wilmot (L’Aliéniste), Thomas M. Wright (The Bridge), Tallulah Haddon (Black Mirror : Bandersnatch), Kaniehtiio (Tiio) Horn (Le Maître du haut château), Lily Sullivan (Pique-nique à Hanging Rock) et Zahn McClarnon (Fargo).