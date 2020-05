Fête de la musique : France 2 prépare une soirée spéciale à l'AccorHotels Arena

Cette année, la Fête de la Musique prend de l’avance sur France 2 qui la célèbrera, et ce malgré la crise sanitaire, le 19 juin en direct de l’AccorHotels Arena, avec un prime time intitulé «Tous ensemble pour la musique».

La production de l’émission souhaiterait installer un plateau au centre de la salle parisienne pour y convier une trentaine d’artistes mobilisés pour la bonne cause : soutenir les salles qui ne peuvent pas ouvrir et les festivals qui sont annulés cet été en raison de l’épidémie de coronavirus, comme l’a confié Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévisions.

Mesures sanitaires drastiques oblige, le dispositif ne pourra pas accueillir du public. C’est donc devant des tribunes vides que se produiront les personnalités présentes. «Il y aura du live évidemment mais aussi un certain nombre de séquences souvenirs de concerts cultes dans des salles mythiques et de moments forts, vécus dans les plus grands festivals de France et des pays francophones avec qui l’on travaille à la préparation de cette soirée», annonce Alexandra Redde-Amiel dans Le Parisien.

Laury Thilleman et Garou seront-ils encore de la partie ? « La chaîne n'a pas encore fait son choix et devrait se décider dans quelques jours », précise le quotidien. L'an passé, la Fête de la musique de France 2 avait été diffusée en direct de la place Massena, où plus de 27 000 Niçois et 2,2 millions de téléspectateurs avaient assisté à quatre heures de show. C'est d'ailleurs initialement à Nice que devait avoir lieu l'édition 2020 de la Fête de la musique de France 2.