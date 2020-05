«Friends» : le tournage de l’épisode spécial pourrait se conclure à la fin de l’été

L’épisode spécial de la réunion des acteurs de « Friends», qui devait initialement être mis en ligne lors du lancement de la plate-forme de streaming HBO Max le 27 mai prochain, devrait conclure son tournage d’ici la fin de l’été.

Comme cela a été le cas pour de nombreuses séries et films, celui-ci a été interrompu en raison de l’épidémie de coronavirus, et des mesures de confinement imposées par la suite. Selon Bob Greenblatt, un des responsables de WarnerMedia Entertainment, personne n’avait imaginé que l’attente serait si longue. L’idée est évidemment de tourner cet épisode spécial de Friends dans des conditions normales. Mais cela pourrait changer si la situation venait à se prolonger.

«Au début, nous pensions que les fictions seraient retardées pour un mois ou deux, au maximum, et aujourd’hui, il apparaît que cela pourrait être bien plus long. Nous continuons de tout faire pour tenter de mettre en boîte cet épisode spécial, idéalement d’ici la fin de l’été, et nous gardons espoir de pouvoir ensuite enchaîner avec la production. Nous pensons que c’est important d’avoir un public présent sur place pour assister à la réunion de ces six amis, et nous voulons éviter d’avoir à le faire par webcam, avec des personnes qui tournent depuis leur cuisine ou leur chambre», explique-t-il au site américain Variety.

La diffusion de cet épisode spécial de Friends pourrait ne pas avoir lieu avant l’automne prochain. Et ce dans le meilleur des cas.