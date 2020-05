Ryan Murphy révèle l’existence d’un projet de spin-off d’«American Horror Story»

Ryan Murphy a annoncé travailler sur le projet d’un spin-off de son anthologie «American Horror Story», dans lequel les téléspectateurs devraient retrouver la quasi-intégralité du casting de la série d’origine.

C’est sur son compte Instagram que Ryan Murphy a partagé la nouvelle dans un court texte, accompagné d’une capture d’écran d’une conversation virtuelle réunissant les comédiens de la saga American Horror Story.

«Le casting d’American Horror Story sur Zoom… nous nous rappelions de bons moments… le spin-off sur lequel nous travaillons s’appellent American Horror Stories (avec des épisodes d’une heure)… quand nous aurons terminé le tournage de la série mère… et d’autres choses dont je ne peux pas parler. C’était tellement sympa et je suis content d’avoir pris des nouvelles. Ils me manquent tous», écrit-il.

Ainsi, Jessica Lange, Sarah Paulson, Kathy Bates, Angela Bassett, Emma Roberts et bien d’autres d’American Horror Story devraient participer à cette nouvelle série. Contactée par la site EW.com, la chaîne américaine FX n’a pas souhaité réagir à cette annonce. La saison 10 de la série originale sera diffusée dans le courant de l’année 2020. En France, American Horror Story est visible sur myCANAL.