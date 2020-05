«Snowpiercer» : un nouveau teaser pour la série avec Jennifer Connelly

La série «Snowpiercer», signée Josh Friedman, se dévoile un peu plus dans un nouveau teaser.

Elle est inspirée du film de Bong Joon-ho («Parasite») sorti en 2013, lui-même adapté de la bande dessinée française «Le Transperceneige», de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette. Josh Friedman (scénariste du «Dahlia Noir» et d'«Avatar 2») y met en scène Jennifer Connelly («Un homme d'exception»), le rappeur Daveed Diggs, Sean Bean («Le seigneur des anneaux») ou encore Mickey Sumner («CBGB»). Elle sera disponible le 25 mai sur Netflix.

Le pitch : Depuis sept ans, le monde n'est plus qu'un désert de glace et tous les survivants vivent à bord de l'énorme Transperceneige : un train errant de 1001 wagons régi par un système de classes qui relègue les plus pauvres à l'arrière. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui ont été opprimés toute leur vie refusent leur sort et se révoltent ?