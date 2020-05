Tiger King : une saison 2 sur les magiciens «Siegfried and Roy» en préparation ?

Selon le site américain The Hollywood Reporter, les réalisateurs de la série documentaire «Tiger King» s’intéresseraient de près à l’attaque du tigre qui a mis fin au spectacle «Siegried & Roy» en 2003.

Célèbre duo de magiciens américains toujours accompagné de deux tigres blancs, dont la notoriété a atteint son sommet dans les années 1990 avec leur spectacle organisé à Las Vegas, Siegfried Fischbacher et Roy Horn ont vu leur carrière s'arrêter brusquement en 2003 après que ce dernier ait été attaqué, sur scène, par son tigre baptisé Mantacore. Le félin le blessera gravement au cou et à la gorge, lui infligeant des blessures qui le laisseront handicapés à vie.

The Hollywood Reporter révèle avoir été approché par un membre de la production de Tiger King cherchant à prendre contact avec Chris Lawrence, un dompteur ayant travaillé plusieurs années auprès des deux magiciens auquel le site a consacré un portrait en mars 2019, afin de révéler son combat contre les troubles de stress post-traumatiques dont il souffre depuis l’attaque de 2003. Selon le membre de la production, le réalisateur Eric Goode aimerait utiliser la marque Tiger King afin de raconter cette histoire, et ainsi continuer à éveiller les consciences sur les conditions de vie des animaux sauvages en captivité.

Aussi, la volonté des réalisateurs serait d’éviter les erreurs commises dans la saison 1 – qui a été très critiquée pour son voyeurisme et son sensationnalisme, repoussant la cause animale au second plan – et de vraiment orienter la série vers un plus haut degrés d’exigence.

Pour le moment, une saison 2 de Tiger King centrée sur cet événement de 2003 reste à l’état de projet. A noter que Roy Horn est décédé vendredi dernier à l’âge de 75 ans de complications causées par le Covid-19.