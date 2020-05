Disney+ : la comédie musicale «Hamilton» disponible le 3 juillet

Précédée de son énorme succès à Broadway, la comédie musicale «Hamilton» sera disponible sur Disney+ dès le 3 juillet prochain.

Une arrivée sur la plate-forme de streaming de Mickey annoncée sur les réseaux sociaux…

Surprise ! Hamilton, la production originale de Broadway arrive sur #DisneyPlus dès le 3 juillet. #Hamilfilm pic.twitter.com/fFJAAgKRud — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 12, 2020

… et un cadeau avant l’heure pour les abonnés puisque Hamilton ne devait pas arriver avant 2021 dans le catalogue. Mais l'annulation de sa sortie en salles prévue pour octobre prochain suite à l’épidémie de coronavirus a accéléré sa mise en ligne sur Disney+. La date du 3 juillet n’est pas un hasard non plus, puisqu’il s’agit de la veille de la fête nationale américaine.

«Nous sommes ravis d’ajouter ce phénomène à Disney+, la veille de la fête de l’indépendance, et nous remercions les équipes qui nous permettre de la faire plus d’un an avant la date prévue », a précisé Bob Iger, le grand patron de Disney.

Comédie musicale composée et écrite par Lin-Manuel Miranda – qui interprète également le rôle principal sur scène – Hamilton raconte la vie d’Alexander Hamilton, un des pères fondateurs des États-Unis d’Amérique. Elle a été récompensée par le nombre record de 11 Tony Awards (équivalent des Molières aux US) en 2016, et ne cesse d’attirer les foules depuis son lancement à Broadway en 2015.

A noter que le film a été réalisé à partir d’images de plusieurs séquences filmées avec le casting original en 2016. Et pour ceux qui voudraient avoir un avant-goût du show, les voilà tous réunis pour interpréter un des titres phares d’Hamilton, faisant ainsi plaisir à un jeune fan dans l’émission SomeGoodNews, animée sur YouTube par le comédien John Krasinski pendant le confinement. Frisson garanti.