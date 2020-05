L'acteur de Monk révèle avoir eu le coronavirus

Star de «Monk», Tony Shalhoub révèle avoir contracté le coronavirus et en profite pour retrouver, quinze après la fin de la série, son personnage de détective dans une vidéo hilarante.

«Le mois dernier, ma femme Brooke et moi avons eu le virus et on a passé plusieurs semaines difficiles», a-t-il confié dans un épisode de l'émission Peacock Presents : At-Home Variety Show. «Mais nous avons découvert que beaucoup de gens l'avaient et en ont beaucoup plus souffert que nous.»

Mise en ligne par la plateforme Peacock qui sera prochainement disponible aux Etats-Unis, la vidéo voit l’acteur en profiter pour se glisser à nouveau dans la peau du personnage de Monk qui l’a rendu célèbre, celle d’un détective privé atteint de troubles obsessionnels compulsifs et d’une peur maladive des microbes.

En visioconférence avec ses anciens partenaires de jeu, Traylor Howard (Natalie), Ted Levine (le capitaine Stottlemeyer) et Jason Gray-Stanford (Randy Disher), Tony Shalhaub s’est ainsi amusé à imaginer comment il vivrait la crise sanitaire et combien la crainte du virus lui ferait atteindre un niveau maximal de prudence : lavages de mains frénétiques, passage de denrées alimentaires au lave vaisselle ou encore de son courrier au micro-ondes…