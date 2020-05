The Walking Dead : le scénario du film sur Rick Grimes a bien avancé

Dans un entretien accordé au site américain Syfy.com, le réalisateur et producteur de « The Walking Dead », Greg Nicotero, a évoqué le film consacré au personnage de Rick Grimes.

La période de confinement imposée par l’épidémie de coronavirus – qui a provoqué le report de la diffusion du dernier épisode de la saison 10 de la série à une date ultérieure – a au moins permis au scénariste Scott Gimple d’avancer sur l’écriture du script d’un film qui s’intéressera au devenir de Rick Grimes après son départ de The Walking Dead.

«D'après ce que je comprends, le script est bien avancé. J'ai jeté un œil aux premières ébauches, mais je n'ai rien vu ces derniers temps. D'après ce que je comprends, ils creusent le truc en profondeur ! Ce genre de situation, le confinement et tout ça, permet aux gens qui travaillent à la maison, les auteurs et scénaristes, de profiter de ce temps pour écrire. Pour eux, c'est une bonne période. J'ai le sentiment que lorsque les productions pourront reprendre, il y aura beaucoup de matériel qui sera prêt à être utilisé ! Parce que tout le monde reçoit des scripts. Les auteurs ont tout le temps pour peaufiner leur travail et plein de choses seront prêtes à filmer», a-t-il expliqué à syfy.com, précisant que le tournage pourrait, idéalement, débuter dans les prochaines semaines.