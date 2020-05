Deux membres du groupe The Roots vont créer des séries pour NBC

Deux des membres fondateurs du groupe « The Roots », Ahmir Thompson et Tarik Trotter, viennent de signer un contrat avec Universal afin de développer des séries télévisées destinées à être diffusée sur la chaîne américaine NBC.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, le contrat – qui court sur trois ans – concerne également la production d’émissions spéciales. «Ce partenariat est extrêmement important pour nous puisque nous avons été des producteurs et des narrateurs toute notre vie. L’investissement significatif de la part d’Universal Television Alternative Studio et Universal Television dans notre travail créatif va nous permettre de partager ces histoires à une échelle beaucoup plus grande. Tarik et moi-même voyons cela comme comme la prochaine étape de notre carrière, et nous sommes impliqués dans l’intégralité du processus. Je suis réalisateur, Tarik est scénariste, et nous sommes tous deux producteurs», précise Ahmir Thompson dans un communiqué.

Ce contrat vient récompenser dix années de relation entre la chaîne NBC et le groupe The Roots, qui apparaissent dans chaque numéro de l’émission à succès The Tonight Show With Jimmy Fallon.