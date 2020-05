La série «The Good Fight» prolongée pour une saison 5

Alors que sa saison 4 a été raccourcie en raison de l’épidémie de coronavirus, la série «The Good Fight» vient d’être prolongée pour un cinquième chapitre par la plate-forme de streaming américaine CBS All-Access.

Celle-ci a par ailleurs annoncé que le dernier épisode de la saison 4 – qui sera le 7e au lieu du 10e – serait diffusée le 28 mai. Une conclusion inhabituelle, et plutôt étrange, pour les créateurs de la série, Michelle et Robert King, qui se félicitent toutefois de pouvoir disposer d’une saison supplémentaire pour raconter leur histoire.

«Ça a été bizarre de ne pas pouvoir terminer la quatrième saison. Elle laissera l'histoire dans un endroit encore plus absurde que d'habitude. Donc nous sommes ravis que CBS All-Access veuille ramener The Good Fight pour une saison supplémentaire, et nous savons déjà quelle histoire nous prévoyons de raconter ! C’est comme obtenir les réponses avant de passer un examen», se sont-ils via un communiqué, selon le site américain The Hollywood Reporter.

En France, The Good Fight est diffusée sur Amazon Prime Video.