MyCanal, Netflix, OCS… Le guide des séries du 18 au 24 mai

Episodes inédits en US+24 et nouveautés à découvrir cette semaine... Voici un guide pour ne rien manquer des séries à voir en streaming entre le 18 et le 24 mai.

OCS

Lundi 18 mai : «Run», saison 1, épisode 6.

Vendredi 22 mai : «Betty», saison 1, épisode 4.

Lundi 18 mai : «Insecure», saison 4, épisode 6.

Lundi 18 mai : «I know this much is true», saison 1, épisode 2.

Mardi 19 mai : «Devils», saison 1, épisode 9 et 10.

Canal+Séries/MyCanal

Lundi 18 mai : «The Act», épisodes 3 et 4.

Lundi 18 mai : «Penny Dreadful : City of Angels», saison 1, épisode 4.

Lundi 18 mai : «What we do in the shadows», saison 2, épisode 5.

Mardi 19 mai : «Billions», saison 5, épisode 3.

Mercredi 20 mai : «Mrs America», saison 1, épisode 8.

Netflix

Lundi 18 mai : «A l’ombre des magnolias».

Mercredi 20 mai : «Blood & Water».

Vendredi 22 mai : «Control Z», saison 1.

Vendredi 22 mai : «Quelle histoire», saison 1.

Samedi 23 mai : «Dynastie», saison 3.

Disney+

Vendredi 22 mai : «High School Musical : La série», épisode 10.

Vendredi 22 mai : «Le monde selon Jeff Goldblum», épisode 10.

Vendredi 22 mai : «Disney : Les making-of : The Mandalorian», épisode 3.

Vendredi 22 mai : «A vous chef», épisode 9.

Vendredi 22 mai : «Journal d’une future présidente», épisode 10.

Vendredi 22 mai : «Fouchette se pose des questions».

Vendredi 22 mai : «Sous les feux de la rampe», épisode 10.

Vendredi 22 mai : «Projet Héros Marvel», épisode 10.

Vendredi 22 mai : «Disney Dimanche en famille», épisode 29.

Vendredi 22 mai : «Une journée à Disney», épisode 25.

Vendredi 22 mai : «Héros fidèles avec Bill Farmer», épisode 2.

Amazon Prime Video

Vendredi 22 mai : «Homecoming», saison 2.

Vendredi 22 mai : «Little fires everywhere», saison 1.