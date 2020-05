Sofia Coppola va réaliser une série pour Apple

Sofia Coppola va réaliser ses premiers pas sur le petit écran avec l’adaptation en série du roman «Les Beaux Mariages», de l’auteure américaine Edith Wharton, pour la plate-forme de streaming Apple TV+.

Selon le site américain Variety, elle sera à la fois la scénariste et la réalisatrice de cette mini-série centrée sur l’histoire d’Undine Spragg, une jeune femme du Midwest qui va tenter de grimper l’échelle sociale dans le New York du début du XXe siècle. «Undine Spragg est mon anti-héroïne littéraire préférée et je suis ravie de la porter à l'écran pour la première fois», a déclaré Sofia Coppola.

Ce projet d’adaptation vient renforcer le lien entre la réalisatrice de Virgin Suicides et Lost in translation avec la plate-forme de streaming d’Apple, sur laquelle sortira bientôt son prochain film, On the Rocks. Avec Bill Murray et Rashida Jones au casting, il suivra une mère de famille renouant les liens avec son père – un playboy invétéré – avec lequel elle va se retrouver embarquée dans une aventure à travers New York.