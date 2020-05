Disparition de Michel Piccoli : myCANAL et Ciné+ lui rendent hommage

Acteur incontournable qui a traversé les générations avec une carrière longue de 70 ans, et plus de 200 apparitions à son actif, Michel Piccoli a travaillé avec les plus grands réalisateurs. Suite à sa disparition à l’âge de 94 ans, la plate-forme de streaming myCANAL lui rend hommage avec 15 films à voir ou à revoir.

Ils y trouveront également un documentaire d’Yves Jeuland, L’extravagant Monsieur Piccoli, datant de 2016, ainsi que deux émissions «made in CANAL», avec sa participation à En aparté en octobre 2003, et Mon Zénith à moi avec Michel Denisot en 1991.

Les films du comédien présents sur la plate-forme de streaming myCANAL couvrent six décennies, allant de 1963 avec Le mépris de Jean-Luc Godard, jusqu’à 2011 et le Vous n’avez encore rien vu d’Alain Resnais. Ci-dessous, la liste complète de la collection :

Les choses de la vie (Claude Sautet, 1970)



Max et le férailleurs (Claude Sautet, 1971)



Le mépris (Jean-Luc Godard, 1963)



Belle de jour (Luis Buñuel, 1967)



Léonor (Juan Luis Buñuel, 1975)



Themroc (Claude Faraldo, 1973)



Une étrange affaire (Pierre Granier-Deferre, 1981)



Que les gros salaires lèvent le doigt (Denys Granier-Deferre, 1982)



Le doulos (Jean-Pierre Melville, 1962)



Viva la vie ! (Claude Lelouch, 1984)



Rien sur Robert (Pascal Bonitzer, 1998)



L’ange noir (Jean-Claude Brisseau, 1994)



Vous n’avez encore rien vu (Alain Resnais, 2011)



Boxes (Jane Birkin, 2007)



L’attentat (Yves Boisset, 1972)



Des enfants gâtés (Bertrand Tavernier, 1977)

A noter qu’une soirée spéciale sera consacrée à Michel Piccoli sur CINE+Classic, le 20 mai à partir de 20h50, avec le film Des enfants gâtés (avec Christine Pascale et Michel Aumont), suivi du documentaire L’extravagant Monsieur Piccoli à 22h50, et le film L’attentat (avec Jean-Louis Trintignant et Jean Seberg) à partir de 23h45.