«Ensemble à L'Olympia» : le concert solidaire événement à ne pas manquer le 9 juin sur C8

De nombreux artistes vont se succéder sur la scène mythique de L'Olympia, au cours d'un concert solidaire qui sera diffusé le 9 juin prochain sur C8.

L’affiche complète de l’émission sera dévoilée prochainement, néanmoins de grands noms de la chanson sont d'ores et déjà annoncés. Parmi eux : Benjamin Biolay, Boulevard des Airs, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Dadju, Thomas Dutronc, Camélia Jordana, Ninho, Catherine Ringer, Sofiane, Soolking ou encore Tryo.

Mesures de distanciation contre le coronavirus obligent, cet événement sera enregistré sans public et sur plusieurs jours.

«Vous ne pouvez pas venir à L'Olympia, alors L'Olympia vient à vous», annonce ainsi C8, qui ajoute qu'au cours de cette soirée qui réservera des surprises, «les artistes chanteront sur scène mais aussi dans tous les autres lieux magiques et méconnus de l’Olympia qu’ils vous feront découvrir.»

Pour la bonne cause

Toutes les personnalités se produiront bénévolement et l’émission sera l’occasion de récolter des fonds au profit de l’association Emmaüs France, explique la chaîne : «En prenant part à cette émission spéciale, tous veulent nous faire partager un message d’espoir et de vigilance, à un moment où les artistes ont besoin de leur public et où le public a plus que jamais besoin de musique.»

«Ensemble à L'Olympia» sera diffusé le mardi 9 juin à 21h15 sur C8, et à 22h45 sur CSTAR. Il sera également diffusé sur Canal+ Afrique, sur Olympia TV et sera en outre disponible sur myCanal.