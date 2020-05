«Koh-Lanta» : Régis sous surveillance policière après les menaces des internautes

L’édition 2020 de «Koh-Lanta» déchaîne comme jamais les passions, et les candidats sont nombreux à avoir été victimes de menaces sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Régis, dont le domicile serait désormais surveillé par la police.

Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, le candidat décrivait récemment la virulence inouïe des messages qu’il reçoit : «C’est vraiment très violent. On peut me dire que je suis un traître, ça ne me pose aucun problème et cela fait partie du jeu, dans deux semaines les gens seront passés à autre chose. En revanche, je reçois des menaces incitant à égorger et violer mes enfants, des appels à passage à tabac de mon fils de 12 ans en précisant le lieu de son collège, je ne l'accepterai jamais».

Alors que la production de «Koh-Lanta» a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour que cessent les messages de haine et de menaces envers les participants, Régis a annoncé avoir aussi porté plainte de son côté.

Des rondes plus fréquentes

«C’est intolérable et c'est un véritable drame à vivre au quotidien. Je n'ai pas sollicité de protection policière, mais les gendarmes sont au courant de la situation. Du coup, leurs rondes sont un peu plus fréquentes autour de mon domicile », explique l’aventurier à Ciné Télé Revue.

Le père de famille a en outre confié à Télé Star vouloir au maximum préserver sa famille : «Je rappelle quand même que mes filles viennent à peine de fêter leurs 5 ans (…) Je les tiens éloignées de tout ça. Chance : il n'y a pas d'école en ce moment. J'ai aussi un fils de 8 ans qui n'est pas sur les réseaux sociaux et celui de 13 a un compte Facebook. On en parle un peu et je lui ai fait changer son nom pour éviter qu'on ne l’insulte».