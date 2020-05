The Mandalorian : Timothy Olyphant rejoint le casting de la saison 2

Selon le site américain The Hollywood Reporter, l’acteur Timothy Olyphant sera présent au générique de la saison 2 de «The Mandalorian».

Connu pour ses rôles dans la série Justified, ou le film Deadwood, Timothy Olyphant rejoint la longue liste d’acteurs qui officieront dans le chapitre 2 des aventures du chasseur de prime Mando, dans la série de Disney+ inspirée de l’univers Star Wars. Les détails de son rôle n’ont toutefois pas été révélés, et sa présence au casting n’a pas été officialisée par la plate-forme de streaming.

La saison 2 de The Mandalorian est attendue pour le mois d’octobre prochain sur Disney+. Elle accueillera, en plus de Timothy Olyphant, Michael Biehn (Aliens) dans un rôle non-défini pour le moment, Temuera Morrison (Star Wars : L’attaque des Clones) sous les traits de Boba Fett, Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) dans le rôle de Bo-Katan Kryze, et Rosario Dawson (Daredevil) dans celui d’Ahsoka Tano.