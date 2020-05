«The Voice» : les dates de la demi-finale et de la finale enfin révélées

Comme de nombreuses émissions télévisées, l’édition 2020 de «The Voice» a vu son planning de diffusion totalement chamboulé en raison de la pandémie de coronavirus. Les téléspectateurs attendaient depuis six semaines de connaître les dates de diffusion de la demi-finale et de la finale, et TF1 vient enfin de les dévoiler.

La compétition de chant édition 2020 reprendra le samedi 6 juin à 21h05 annonce la première chaîne, et la finale sera quant à elle proposée le 13 juin. Si l’émission va bel et bien reprendre, ce sera dans des conditions inédites pour le show.

Afin de répondre aux mesures sanitaires en vigueur dans la lutte contre le covid-19, quelques modifications ont dû être apportées, à commencer par l'abandon du projet de tourner ces phases finales en public au Palais des Sports. C'est donc dans un studio de La plaine Saint Denis, au décor spécialement crée pour l'occasion, que se déroulera la suite et fin des événements.

«En raison des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur et l’interdiction des rassemblements de grand public dans les salles de spectacles, nous ne pourrons pas tourner la demi-finale et la finale telle que nous l’aurions souhaité, c’est-à-dire au Palais des Sports», explique la production qui entend «assurer la santé du public, des candidats et des équipes de The Voice».

Contrairement aux années précédentes, les prestations des candidats seront ainsi enregistrées en amont. Afin de respecter le principe du vote du public, Nikos Aliagas interviendra en direct entre chaque morceau et lancera l’ouverture des votes. L'animateur sera entouré en plateau de Karine Ferri et de trois coachs, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Confinée à Montréal, Lara Fabian interviendra quant à elle en duplex.

«Toute la famille The Voice sera réunie et nous ferons en sorte de proposer la même qualité de spectacle et un show à la hauteur de cette 9ème saison malgré les circonstances. Lors de la finale, le 13 juin, les quatre prétendants au titre chanteront en solo, en duo mais également avec des invités prestigieux, avant que Nikos ne révèle le nom du grand gagnant et clôture cette une saison particulière qui aura eu son lot de ‘surprises ‘ jusqu’au bout», a confié Matthieu Grelier, directeur des programmes d’ITV Studios France, société productrice du télé-crochet à Télé 7 Jours. Il a par ailleurs précisé que grâce à un dispositif particulier et inédit, les artistes se produiront devant un parterre de téléspectateurs réunit derrière des écrans. «Cela nous permet de mieux mesurer le nombre de personnes et de gérer le flux d’individus sur place car, en temps normal et sans compter le public, ce sont 450 personnes qui travaillent en plateau lors des directs. Quoi qu’il en soit, on vous promet un spectacle à la hauteur de la qualité des talents qui composent cette 9ème édition de The Voice.»

Qui d’Antony Trice, Ifé, Antoine Delie de la Team Marc Lavoine, Terence, Tom Rochet, Toni de la Team Amel Bent, Verushka, Baby J, Abi de la Team Pascal Obispo, Maria Doyle, Gustine, Cheyenne de la Team Lara Fabian triomphera ? Début de réponse le 6 juin…