Adam Sandler prochainement au générique d’un film produit par LeBron James

Après avoir fait sensation dans «Uncut Gems», Adam Sandler sera prochainement au générique de «Hustle», un film co-produit par la société de production de la star de la NBA, LeBron James, destiné à être diffusé sur Netflix.

L’acteur y incarnera le rôle d’un prospecteur de talent américain à la recherche de jeunes joueurs de basketball susceptibles de jouer dans la ligue professionnelle. Après avoir été injustement licencié, il découvre un adolescent extrêmement doué qu’il décide de faire venir aux États-Unis. Son objectif : réussir à le faire entrer en NBA, et prouver qu’il n’a rien perdu de sa capacité à dénicher de jeunes pousses.

Selon le site américain Variety, la réalisation de Hustle a été confiée à Jeremiah Zagar (We the Animals), et le scénario signé par Taylor Materne et Will Fetters. Depuis le succès de Uncut Gems – également diffusé sur Netflix – Adam Sandler, qui a reçu des éloges pour sa performance dans ce film, s’est montré très patient avant de s’engager dans ce nouveau projet qui lui a été proposé directement par Netflix. Aucune date de diffusion n’est connue pour le moment.