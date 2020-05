«Game of Thrones» : l'actrice Carice Van Houten critique les fans déçus par la saison 8

Dans un entretien accordé au site américain Insider, Carice Van Houten s’est exprimée sur la saison 8 de «Game Of Thrones» et la déception des fans.

La comédienne affirme avoir apprécié la conclusion de la série qui fait écho, selon elle, à ce qui se passe dans le monde. «J’ai adoré la fin. J’ai aimé le caractère aléatoire dans le choix d'un souverain. C’est pour cela que j’ai apprécié la première saison, avec cet homme qui était le roi (Robert Baratheon, ndlr), mais qui ne voulait pas l’être, donc nous avions déjà vu cela dès le début de la série», explique-t-elle à Insider. «J’apprécie le côté aléatoire et maladroit de devoir choisir une personne, parce que cela est très représentatif du monde actuel, avec des gens fous qui gouvernent la planète. J’ai trouvé que c’était un bon parallèle», poursuit-elle.

Pour Carice Van Houten, la déception des fans de Game of Thrones prouve que la série était de qualité. Elle affirme être incapable de prendre au sérieux ceux qui ont signé la pétition exigeant une nouvelle saison 8. «Le fait que certains étaient déçus prouvent que tout ce qu’il y a eu avant était excellent. Donc pour moi, cela est une marque d’ingratitude. Vous avez passé de si bons moments, et puis, oui, vous avez été déçus car la conclusion ne ressemble pas exactement à ce que vous souhaitiez. Bien sûr que vous allez recevoir un flot de critiques, et pour moi, cela prouve à quel point cette série était bien», clame-t-elle.

L’interprète de Melisandre avoue ne pas comprendre certaines réactions violentes, expliquant que cela pouvait être effrayant parfois. «Parfois, les gens vont trop loin et prennent cela d’une manière trop personnelle. (…) Cela me fascine toujours de voir que des personnes sont capables d’être devant leur clavier d’ordinateur pour taper ‘crève sal*** crève’», dit-elle.

La comédienne trouve que la pétition est injuste vis-à-vis des showrunners de Game of Thrones, David Bienoff et Dan B. Weiss. «Cela dépasse le fait d’être fan. C’est de l’extrémisme. C’est effrayant. Je connais les scénaristes et je sais à quel point ils sont doués. Ils ne méritent pas ça », assure-t-elle.

A l’heure actuelle, plus de 1,8 millions de personnes - un chiffre en hausse constante - ont signé la pétition en ligne exigeant qu’une nouvelle saison 8 qui «ait du sens» (selon l’auteur de la demande) soit tournée. Sur Internet, les vidéos et articles démontrant les incohérences du scénario des saisons 7 et 8 sont légion. Game of Thrones continue de déchaîner les passions, même un an après sa conclusion.