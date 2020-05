«Romance» : une histoire d'amour à travers les époques à découvrir le 10 juin sur France 2

A partir du mercredi 10 juin à 21h05, France 2 diffusera «Romance», série portée par Pierre Deladonchamps et Olga Kurylenko, et écrite et réalisée par Hervé Hadmar.

Le créateur de «Pigalle la nuit» a développé l’histoire de cette comédie romantique et fantastique en 6 épisodes de 52 minutes autour d’«une rencontre qui n’aurait pas dû avoir lieu ; une rencontre amoureuse passionnelle qui va bouleverser des destins et changer des vies», comme l'annonce France 2.

La série suit Jérémy (Pierre Deladonchamps), un jeune homme qui ne se sent pas en phase avec son époque. Il vit à Paris en 2020. Un jour, il tombe par hasard sur une photo ancienne. Sur le cliché apparaît une femme dont il tombe éperdument amoureux. Prénommée Alice (Olga Kurylenko), elle a vécu à Biarritz dans les années 1960. Jérémy n’a plus qu’une obession : la retrouver. La belle a un secret à dévoiler, un amour à vivre et un destin à sauver...

«Romance est une histoire d’amour, envoûtante et mystérieuse, qui, petit à petit, se transforme en thriller», commente Hervé Hadmar, qui confie aussi avoir voulu créer «une (modeste) tentative d’hommage au merveilleux Plein soleil de René Clément (1960), ou encore au chef-d’œuvre d’Hitchcock : Vertigo (1958)».

Une attention toute particulière a été portée sur la musique. Une partie de la série plonge en effet dans l'ambiance enfiévrée du Wonderland, un club de rock et de jazz dont le patron, Tony (incarné par Simon Abkarian), est lui aussi amoureux d’une très belle femme, Margaret (Barbara Schulz).

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI.