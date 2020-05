Fête des pères : une sélection de cadeaux déco

Le 21 juin prochain sera célébrée la fête des pères. La course aux cadeaux a déjà commencé. Monsieur en étant déjà peut-être à sa 20e cravate, pour éviter d’être rasoir cette année, voici une petite sélection d’objets de décoration qui raviront les papas amateurs de design (et motiveront les autres à le devenir).

Un tabouret graphique

Son look est inspiré d'une pièce d'échiquier, ce tabouret nomade en béton léger et fibre de verre finition cirée est adapté à un usage intérieur comme extérieur. Astucieux, il peut se faire guéridon ou bout de canapé, table basse ou même chevet... Impossible qu'il ne trouve pas sa place dans la maison ni dans le coeur de papa.

Tabouret Foul, Arne Lykke, 99€ sur decoclico.fr.

Des serre-livres colorés

Pour mettre en valeur les bouquins et les magazines du paternel, ces serre-livres en verre d'un jaune pétillant donneront du peps à la bibliothèque.

Serre-livres en verre Ambre, Hübsch, 85 € chez Smallable.

Un miroir de barbier

Avec son cadre en laiton à la courbe tout juste ce qu'il faut masculine, ce miroir à l'ancienne joue à fond la carte du barbier. Un must-have que papa se laisse pousser la moustache ou pas.

Miroir rectangulaire Barbier, AM.PM, 79,20 €.

Un pot à couverts

Pour l'attirer vers l'évier et lui donner l'irrépressible envie d'enfiler les gants à vaisselle, la collection Dish Drainer du designer Shane Schneck combine à merveille élégance et praticité. (De rien, Madame).

Egouttoir à couverts Dish Drainer, Hay, 35,00 € sur madeindesign.com.

Une lampe de table

Noblesse du bois et lignes inspirées du Japon font de cette lampe à poser l'accessoire graphique et zen qui manquait à son espace de (télé)travail. S'il accueille le présent avec un «arigatōgozaimashita», cela veut dire «merci».

Lampe à poser Haiku, Eero Aarnio, 334,40 € sur KSL Living.

Une carafe originale

Pour faire son malin avec les copains... Ludique, la carafe Un Verre est un produit emblématique de la collection Sentou dessinée par le designer Claudio Colucci.

Carafe Un Verre, Sentou, 80,00 €.

Une enceinte design

Un régal pour les oreilles comme pour les yeux. De la salle de bain à la chambre en passant par la cuisine, cette enceinte nomade et puissante à l'esthétique épurée le suivra absolument partout pour écouter ses morceaux favoris.

Enceinte Mino, Lexon, 49,90 € chez Fleux.

Une boîte à outils de jardin

Pour jardiner avec style, ou laisser à rêver qu'on s'apprête à le faire, cette trousse à l'extérieur cuir couleur camel combine l'utile au grand chic. Même maman sera d'accord pour qu'elle ne reste pas au fond du garage.

Boîte à outils, Zara Home, 99,99 €.

Une déco murale

Cette décoration en métal ne lui permettra pas vraiment de réviser sa géographie mais, c'est déjà beaucoup, apportera une touche contemporaine à son espace de travail. Ne manqueront plus que les pendules réglées sur plusieurs fuseaux pour qu'il se lance dans un business à l'envergure internationale.

Décoration murale Hoagard, 89 €, chez The Cool Republic.

Une housse de coussin rétro

Pour le repos du guerrier on opte pour une ambiance tropicale et fifties avec cette housse de coussin qui évoque les chemises de Magnum, et le farniente. Parfaite pour sa sieste dominicale.

Housse de coussin Sommar 2020, Ikéa, 3,99€.