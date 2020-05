Koh-Lanta : Claude comparé à Michael Jordan et Raymond Poulidor

Candidat incontournable de cette nouvelle édition de Koh-Lanta, Claude Dartois a réussi à conquérir le cœur des fans du jeu d’aventure de TF1. Au point d’être comparé à l’ancienne star de la NBA, Michael Jordan.

Cette comparaison avec l’ex-joueur des Chicago Bulls – dont le nom est sur toutes les lèvres ces derniers temps suite à la diffusion de la série documentaire The Last Dance sur Netflix – a été réalisé par Damien, l’animateur du podcast Autour du feu, dans un article consacré à la popularité de Claude sur le site de TV Mag. «Il me fait penser à Michael Jordan dans The Last Dance : un champion qui voit les choses plus vite et plus loin. La popularité de Claude peut être comparée à celle d’immenses champions comme Cristiano Ronaldo, Nadal ou Federer. Leur engagement total, cette manière presque insolente d’être au-dessus du lot, parfois sans effort apparent», explique-t-il.

Également sollicité pour les besoins de l’article, Denis Brogniart ne réfute pas la domination de Claude dans les épreuves de Koh-Lanta, aussi bien dans cette édition, que dans les deux précédentes auxquelles il a participé (en 2010 et 2012, ndlr). «Claude possède le meilleur package pour briller dans Koh Lanta», reconnaît-t-il volontiers.

Mais la comparaison avec les grands champions précédemment cités possède une limite non négligeable dans son cas. Toujours finaliste, Claude n’a jamais réussi à s’imposer pour le moment. Poussant l’emblématique animateur du jeu d’aventure de TF1 de le comparer à l’ancien cycliste, Raymond Poulidor, qui avait gagné la réputation d’éternel deuxième lors du Tour de France dans les années 1960/1970. «À la fin, ces champions gagnent. Pour le moment, Claude, c’est Poulidor : du panache mais, à l’arrivée, toujours deuxième», souligne Denis Brogniart.

Claude Dartois sera-t-il enfin capable de monter sur la plus haute marche du podium à l’issue de sa troisième participation à Koh-Lanta ? De nombreux fans de l’émission l’espèrent.