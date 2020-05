Ruby Rose quitte la série «Batwoman» après une saison. Qui pour la remplacer ?

La décision de la comédienne australienne Ruby Rose de quitter la série «Batwoman» après seulement une saison force la chaîne américaine The CW a trouvé une remplaçante pour la saison 2.

A peine l’annonce de la décision de Ruby Rose de quitter le personnage de Kate Kane offocialisé que les rumeurs concernant les candidates à sa succession ont fleuri sur Internet. Aussi, la comédienne Stephanie Beatriz – devenue célèbre grâce au personnage du détective Rosa Diaz dans la sitcom Brooklyn Nine-Nine – n’a pas tardé à faire part de son grand intérêt pour la place laissée vacante par l’actrice australienne. «*lis tout ce qui concerne Batwoman», a-t-elle écrit dans un tweet.

— Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) May 20, 2020

*reads everything about Batwoman

Elle a également avoué à une fan, qui répondait à son message, qu’elle s’était colorée les cheveux en rouge – à l’instar du personnage dans la série – le mois dernier.

legit did dye my hair red last month

— Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) May 20, 2020