Après le succès de «The Last Dance», une série documentaire sur Tom Brady en préparation

Après la série documentaire «The Last Dance» sur la carrière de Michael Jordan aux Bulls de Chicago, la chaîne américaine ESPN annonce le développement d’un nouveau projet centré sur l’ancien quaterback des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady.

Selon le site américain Deadline, cette série documentaire intitulée Man in the Arena sera déclinée en 9 épisodes, et est attendue pour une diffusion en 2021. Contrairement à The Last Dance, qui raconte l’histoire d’un joueur et d’une équipe plus de 20 ans après les faits, elle se concentrera sur les 9 participations de Tom Brady au Super Bowl, la finale du championnat de football américain (NFL), et les six titres remportés par lui et son équipe entre 2001 et 2018.

«Neuf participations au Super Bowl au cours d’une carrière longue de 20 ans est un accomplissement inégalé. Nous sommes excités à l’idée de travailler avec Tom Brady au moment de revenir sur chacune de ces 9 saisons et les moments-clés qui ont rythmé celles-ci», explique Connor Shell, qui s’occupera de superviser la série documentaire chez ESPN. A en croire le teaser déjà publié par la chaîne sportive américaine, Tom Brady évoquera également son parcours, de ses jeunes années à San Francisco à ses multiples victoires sous le maillot des Patriots. Pour le moment, on ignore si la série documentaire sera diffusée en France.

