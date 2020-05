La série «PEN15» arrive le 19 juin sur myCANAL

Créée, écrite et produite par Maya Erskine et Anna Konkle – qui tiennent également les rôles principaux – la série «PEN15» sera accessible dès le 19 juin sur CANAL+ et la plate-forme de streaming myCANAL.

Déclinée en 10 épisodes de 26 minutes, cette comédie suit Maya et Anna, deux adolescentes particulièrement impatientes de faire leur entrée en 5e au début des années 2000. Cette nouvelle année scolaire qui commence est, pour elles, l’occasion de faire de nouvelles expériences. Et les deux amies comptent tout partager ensemble. Mais quand on est âgé de 13 ans, les rêves d’un jour peuvent rapidement tourner au cauchemar dès le lendemain.

Une série à l’humour décalé qui nous replonge dans le collège des années 2000 !

dès le 19 juin, seulement sur CANAL+

Série à l’humour déjanté sur les aléas de l’adolescence au début du nouveau millénaire, PEN15 enchaîne les situations hilarantes et les dialogues décapant à un rythme soutenu. La particularité de cette fiction tient également dans le fait que les deux interprètes principales sont des trentenaires qui jouent des jeunes filles de 13 ans, entourées de comédiens qui ont réellement cet âge. Ce qui créé un décalage absolument détonnant à l’écran. On s’amuse également à retrouver un nombre incalculable de référence aux années 2000, avec des clins d’œil aux stars de l’époque, ou encore les débuts d’Internet (à l’instar de cette conversation téléphonique entre les deux amies coupées par la connexion au réseau).

