Le documentaire «Banksy wanted» le 17 juin sur myCANAL

Présent dans la sélection officielle de la dernière édition du Tribeca Film Festival, le documentaire «Bansky wanted» sera disponible sur myCANAL dès le 17 juin. Une enquête fascinante sur un des plus grands artistes contemporains de sa génération.

Les réalisateurs Aurélia Rouvier et Seamus Haley y explorent l’incroyable popularité de Banksy, l’impact de ses œuvres, et surtout, comment il a réussi à se forger une personnalité aussi singulière que mystérieuse grâce à la préservation de son anonymat. La force de ce documentaire, en plus des images d’archives qu’il contient, est la diversité des témoignages regroupés. Des artistes, des propriétaires de galerie d’arts, des journalistes, ou encore des personnes ayant côtoyé Banksy apportent, chacun à leur manière, un éclairage sur son travail, et le sens caché de celui-ci. Notamment à travers l'analyse des prises de position politique exprimées dans son art, et qui ont largement participé à sa notoriété.

Bansky wanted déroule également les théories, nombreuses, de ceux qui cherchent, depuis des années, à découvrir la véritable identité de l’artiste. Certaines pistes étant dignes de scénarios de fiction. Se pourrait-il qu’il s’agisse du leader du groupe Massiv Attack, Robert Del Naja, en raison de la concordance entre l’apparition des œuvres de Banksy et leurs dates de tournée ? A moins que ce ne soit le musicien de Gorillaz, Jamie Hewlett ? Et pourquoi pas Robin Cunningham, identifié comme tel par la journaliste britannique du Daily Mail, Claudia Joseph ?

Ce documentaire constitue une formidable présentation du parcours de l’artiste, et de la manière dont il s’est imposé comme une référence dans le monde de Street Art. Une enquête passionnante de bout en bout.

Banksy wanted, le 17 juin à 21h sur CANAL+ et en streaming sur myCANAL.

