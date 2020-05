Le roman «Anatomie d’un scandale» adapté en série

Le créateur de «Big Little Lies» David E. Kelley va s’allier avec la showrunneuse de «House of Cards», Melissa James Gibson, pour l’adaptation en série télévisée du roman «Anatomie d’un scandale» (ed. Préludes) de l’auteure Sarah Vaughan, publié en 2017.

Destinée à être diffusée sur Netflix, elle suit l’histoire d’un couple qui doit faire face aux accusations d’agression sexuelle qui pèsent sur le mari, un homme proche du pouvoir britannique. Malgré sa détresse et les zones d’ombre, son épouse est convaincue de son innocence. Et met tout en œuvre pour l’épauler dans cette épreuve. En face d’eux se trouve une procureure persuadée de la culpabilité de cet homme. L’affaire est retentissante, et aucun d’eux ne ressortira indemne de cette expérience où les rebondissements promettent d’être nombreux.

Selon le site américain ew.com, la série sera déclinée en six épisodes. Si elle venait à se prolonger, elle deviendrait une anthologie, traitant d’une autre affaire dans une potentielle saison 2. La production devait débuter cette année au Royaume Uni, mais le tournage devrait prendre du retard en raison de l’épidémie de coronavirus. Pour le moment, aucune information concernant le casting n’a été dévoilée.