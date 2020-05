Quels shows TV ont été les plus regardés aux Etats-Unis en 2019/2020 ?

Si depuis le boom des plate-formes de streaming, les audiences TV ne reflètent plus fidèlement ce que regardent les téléspectateurs, elles demeurent tout de même un bon indicateur des programmes chers au public. Sans grande surprise, le football américain arrive en tête des meilleures audiences américaines de la saison 2019/2020, mais quelles émissions et séries ont-elles été plebiscitées outre-Atlantique ?

D’après les chiffres Nielsen relayés dans Variety, «NCIS» continue sa course en tête des audiences encore cette année. La série de CBS se hisse deuxième du top des shows tv les plus regardés aux US avec 15,336 millions de téléspectateurs, juste derrière le NFL Sunday night Football (19,993), et devant le NFL Thursday Night Football (3e avec 15,048) et le NFL Monday Night Football (4e avec 12,750).

Décidement très appréciées, les séries policières et d’action trustent les places suivantes avec, toujours sur CBS, «FBI» (5e avec 12,552) et «Blue Bloods» (6e avec 11,962), suivies par les pompiers de NBC dans «Chicago Fire» (6e avec 11,699). Pour fermer le top 10, l’émouvante «This is us» continue de séduire (11,449), tout comme «Young Sheldon» (11,449) et «Chicago PD» (11,228). A noter que du côté des divertissements qui connaissent aussi du succès en France, «The Masked Singer» arrive 13e, et «The Voice» 17e.

