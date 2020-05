«Tuca & Bertie» : la géniale série animée aura une saison 2 grâce à Adult Swim

Annulée par Netflix après seulement une saison, «Tuca & Bertie» aura finalement droit à une saison 2 en 2021 sur la chaîne Adult Swim.

Une excellente nouvelle pour tous les fans de cette hilarante série animée pour adultes, qui compte dans sa version originale les voix de Tiffany Haddish, et Ali Wong. Dix nouveaux épisodes ont été commandés.

Produite à sa création par Raphael Bob-Waksberg, le créateur de «BoJack Horseman», la chatoyante et déjantée «Tuca & Bertie» raconte l'histoire de deux drôles d'oiseaux : Tuca, une toucan sans gène et Bertie, une grive anxieuse et consciencieuse, deux meilleures amies aux prises avec les contingences de la vie de trentenaires, le travail, l'engagement, la sexualité…

La série démarre quand Tuca, qui vivait depuis la fac avec Bertie, doit déménager pour laisser place au petit-ami de sa meilleure amie, un jeune homme étouffant de gentillesse prénommé Speckle, doublé par Steven Yeun.

Concernant l'arrivée de la série sur Adult Swim, Lisa Hanawalt, co-productrice, a affirmé qu’en tant que « fan depuis l’adolescence » de la chaîne qui diffuse par ailleurs notamment «Rick & Morty», elle ne pouvait pas rêver mieux.

HAPPY FRIDAY :)))))))))))))))))))))))) TUCA & BERTIE IS COMING BACK !!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/PoOlzGMd4n — Lisa Hanawalt (@lisadraws) May 22, 2020

