«Demain nous appartient» : le feuilleton de TF1 s'apprête à faire son retour

Après presque trois mois d’absence, «Demain nous appartient» fera son retour sur TF1 le 15 juin prochain.

La Une a annoncé que son feuilleton quotidien, dont la diffusion avait été stoppée en raison du confinement, s’apprête à reprendre ses quartiers sur le petit écran.

Les fans devront cependant s’habituer à un nouvel horaire, 19h10, puisqu’elle démarrera 10 minutes plus tôt qu’avant son interruption, afin de continuer de proposer une plage plus longue pour le 20 Heures, en édition spéciale dès 19h45.

Pour remplacer son feuilleton, TF1 avait d'abord proposé une version spéciale de «Sept à huit» puis un «Grand bêtisier à la maison», avant de diffuser depuis le 20 avril «Qui veut gagner des millions», présenté par Camille Combal.

A noter que les tournages de «Plus belle la vie» (France 3) et d’«Un si grand soleil» (France 2) ont eux aussi repris. Tandis que «Plus belle la vie» est en rediffusion depuis le 4 mai et n’a pas encore donné la date de ses inédits, «Un si grand soleil» est d'ores et déjà annoncé dès le 1er juin.