Tout savoir sur Hatik, le rappeur au cœur de la série «Validé»

En témoigne notamment ses plus de 250 000 abonnés sur Instagram - les fans de rap le connaissent déjà notamment au travers de ses clips sur Youtube vus des millions de fois - Clément Hatik alias Hatik, incarne le héros de la série «Validé», un jeune rappeur comme lui très prometteur.

Hatik est né en 1992 à Guyancourt dans les Yvelines. Il a écrit ses premiers titres à l’âge de 16 ans tout en multipliant les petits boulots. Sa première mixtape «America 2 - Connaissance et style» est sortie en 2014. Ses textes acérés et son flow vif abordent en particulier les thèmes de la délinquance et la vie dans la cité.



Son style a notamment été remarqué sur le projet «Chaise pliante» dans laquelle il s’astreint à rapper assis sur... une chaise pliante. Sa mixtape «Chaise pliante 2» est sortie en mars.

Franck Gastambide, le créateur de «Validé» - une série qui offre une plongée sans concession dans les coulisses du rap diffusée depuis le 20 mars sur Canal+ - l'a choisi au terme d'un long casting, pour incarner un jeune homme, comme lui, étoile montante du rap. C’est d’ailleurs Hatik lui-même qui interprète trois titres de la bande originale : «Plus rien à perdre» (avec Soprano), «Dans la fusée» et «Prison pour mineurs».

Le rappeur prête ainsi ses traits (et son physique très avantageux) à Clément alias Apash, un ancien dealer devenu rappeur. «Clément est audacieux, téméraire, créatif et impulsif. Il a aussi un sens de l’amitié et de la famille très développé. Touché profondément par l’abandon de son père quand il avait 11 ans, et par son passage en centre fermé, il est habité par un puissant désir de revanche. Et il espère que la musique lui permettra de se sortir de sa condition», comme le décrit Canal+.

Si Hatik se sent proche du personnage, il relève quelques différences de taille dans leurs parcours respectifs. «Je me sens proche de lui car je connais la vie de rue par cœur. Après, mon père est cadre supérieur, ma mère est prof, rien à voir avec la vie familiale tumultueuse de Clément dans la série», a-t-il ainsi déclaré dans une interview pour Télé-Loisirs. C'est surtout son talent qui a séduit Franck Gastambide. «J’ai vu en ce garçon mon héros. Un mec avec un charisme hors norme et des capacités de rappeur incontestables», a confié le réalisateur de «Pattaya».

Pour ce premier rôle d’acteur, Hatik donne la réplique à Franck Gastambide, Sabrina Ouazani, ou encore Adel Bencherif, mais aussi de nombreux rappeurs reconnus qui apparaissent en tant que guests comme (Lacrim, Ninho, Soprano, Rim'K, Kool Shen…).

Et sa performance est des plus réussies. D'ailleurs, elle lui a donné des envies d'encore, comme il l’a révélé à Télé-Loisirs : «Je passe des castings. J’ai envie de perdurer là-dedans. Mais je ne voudrais pas des rôles clichés. Quand on me voit, on pense arabe, cité, musclé, bagarre, violent. Sauf que je ne suis pas arabe et que je peux jouer plein d’autres choses».