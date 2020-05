Une date et une bande annonce pour la saison 3 de «Dark» (SPOILERS)

La saison 3 de «Dark» sera disponible sur Netflix à partir de 27 juin prochain. La plate-forme de streaming en a profité pour en dévoiler la bande annonce.

Les téléspectateurs vont encore en prendre plein les yeux avec ce dernier chapitre qui viendra conclure la quête de Jonas, jeune homme habitant la petite ville de Winden, en Allemagne, où plusieurs enfants ont mystérieusement disparu en 2019. Un drame similaire s’était déjà produit 33 ans auparavant. Jonas s’est alors lancé dans une quête de vérité qui, dans la saison 2, lui a permis de découvrir que le fameux Adam – un vieil homme qui semble tirer les ficelles depuis le début – n’était autre que lui-même. Et que son objectif est de détruire l’ancien monde pour en bâtir un nouveau.

En conclusion de ce deuxième chapitre, Jonas recevait la visite de Martha. Pas celle qu’il connaissait, et dont il était amoureux. Mais une version venue d’un monde parallèle ayant utilisé sa propre machine pour le rejoindre, et l’emmener avec elle (oui, c’est compliqué !). La saison 3 promet de connecter tous les éléments – entre le passé, le présent et le futur – de cette histoire à vous retourner le cerveau à chaque épisode, et de poser un point final (ou pas) à ce récit aussi tortueux que fascinant. Comptez-nous parmi ceux qui sont terriblement impatients d’assister au dénouement.

