The Walking Dead : Norman Reedus parle du dernier épisode de la saison 10 (SPOILERS)

Reporté à une date ultérieure en raison de l’épidémie de coronavirus, le dernier épisode de la saison 10 de «The Walking Dead» réserve aux fans une bataille digne de «Game of Thrones», selon le comédien Norman Reedus.

L’interprète du personnage de Daryl promet que l’affrontement entre la horde dirigée par Beta – peuplée de zombies et de Chuchoteurs – sera épique. «Ce sera comme une scène de bataille à la Game of Thrones», promet-il aux fans, selon le site américain EW.com. S’il avoue avoir pris énormément de plaisir à tourner les scènes, et être impatients de découvrir la réaction des téléspectateurs, Norman Reedus révèle que le tournage a été particulièrement éprouvant.

«C’était super sympa à tourner. Mais toute l’équipe technique et les acteurs ont vraiment dû puiser dans leurs ressources. (…) Il y avait d’énormes scènes de bataille qui se tournait jusqu’aux premières lueurs du jour, le lendemain, et cela régulièrement. Et cela semblait colossal. Ces scènes d’affrontements vont devenir légendaires !», s’enthousiasme le comédien.

Originalement prévu pour être diffusé le 12 avril dernier, l’ultime épisode de la saison 10 de The Walking Dead a été repoussé en raison des complications rencontrées par la post-production suite à l’épidémie de coronavirus. Pour le moment, la chaîne américaine AMC n’a pas encore pris de décision sur sa reprogrammation. En France, The Walking Dead est visible sur OCS et myCANAL.

