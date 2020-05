Arte lance une grande enquête participative pour repenser le monde avec «Il est temps»

Arte lance, aujourd’hui, une grande enquête participative visant à interroger les populations sur leur vision du monde et de l’avenir, à travers un questionnaire élaboré par un collectif de sociologues. Et dont les résultats feront l’objet d’une programmation spéciale en novembre prochain.

Cette initiative portée par les 3 pôles d’Arte - Arte France, Arte Deutschland, Arte GEIE – ainsi que NHK World, Upian, YAMI 2, On est prêt et Basis Berlin, est réalisée à l’échelle internationale. Le questionnaire – auquel les lecteurs peuvent accéder ICI – est anonyme, disponibles en 8 langues, et se présente comme une grande consultation sur le monde actuel, et celui de demain, à travers une série de 133 questions réparties en six grandes thématiques : le regard sur le passé et l’héritage, la vision du monde contemporain, les chemins de la transition écologique, la projection dans l’avenir, les comportements individuels, la santé publique et l’écologie.

Prendre le pouls de nos sociétés sur les questions climatiques, démocratiques et sociales, c'est l'enjeu de notre enquête internationale #IlEstTemps. Partagez votre vision du monde de demain ici https://t.co/MUpgHAdJFF pic.twitter.com/z2bEhanyzS — ARTE (@ARTEfr) May 27, 2020

«Être écolo, c’est un truc de riches», «Doit-on arrêter de manger des animaux ?», «Faut-il une dictature verte ?» ou encore, ajoutées récemment, «L’épidémie de coronavirus a-t-elle apporté plus de divisions ou plus de solidarité ?», «La crise du Covid-19 et la crise écologique sont-elles les deux faces d’un même problème ?», sont autant de questions auquel les internautes du monde entier sont invités à répondre. Il est également possible de découvrir, en temps réel, les résultats des répondants. Ces réponses feront l’objet d’une grande étude sociologique, et serviront à établir des pistes d’actions.

«La force de ce programme consiste à proposer un questionnement intime, tout en permettant aux internautes de se positionner par rapport aux autres. L’objectif est aussi de mesurer où sont les contradictions entre les convictions et les attitudes adoptées», précise Alexandre Brachet, producteur chez Upian, société de production de documentaires.

Une place particulière sera donnée aux réponses des 16-34 ans, afin d’obtenir une photographie de la jeunesse internationale, et mieux saisir leurs aspirations au changement. «Avec les marches pour le climat et l’effet Greta Thunberg, c’est la jeunesse qui a mis le dérèglement climatique à l’agenda. C’est elle qui hérite d’un monde que nous leur léguons. Son message irrigue tous les secteurs. Il est temps de l’écouter», souligne Christophe Nick, producteur chez YAMI 2.

Trois soirées spéciales en novembre

En plus du questionnaire, des vidéos de créateurs Youtube, web ou influenceurs – français et allemands – mais aussi de Brut (partenaire du projet) viendront compléter cette expérience transmédias en gestation depuis plusieurs mois.

En novembre 2020, Arte proposera sur ses antennes, linéaires et non-linéaires, trois soirées spéciales avec la diffusion de six documentaires conçus par des réalisateurs et réalisatrices de la nouvelle génération, et en lien direct avec les thématiques abordées dans le questionnaire avec, au programme :

– Big Data portraits, où les résultats de l’enquête interactive seront mis en scène dans une collection de cinq modules d’environ 8 minutes, en motion design, en collaboration avec l’équipe de sociologues intervenant sur l’enquête web.



– La Base, une immersion dans le quartier général de la mobilisation de la jeunesse pour le climat, ouvert en plein Paris en mars 2019.



– How dare you !, structuré autour d’une vingtaine de vidéos mettant en scène la colère de la nouvelle génération sur tous les sujets sensibles révélés par le questionnaire.



– Alors, heureux ?, qui, sur le modèle du film de Chris Marker Le joli mai (1963), interroge les jeunes Européens sur leurs désirs profonds dans le monde d’aujourd’hui.



– Our Love, qui plonge plus loin encore dans l’intimité des jeunes couples, en les interrogeant sur les relations amoureuses à l’ère actuelle.



– Rocky, branchés, techno : et maintenant quoi ? se penchera sur la révolution culturelle menée par les jeunesses d’hier et d’aujourd’hui.