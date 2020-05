L'acteur de Seinfeld Richard Herd s'est éteint à l'âge de 87 ans

C'était un visage familier du petit et du grand écran. L'acteur Richard Herd est décédé ce mardi 26 mai des suites d’un cancer.

C’est son épouse de longue date Patricia Crowder Herd, avec qui il a eu trois enfants, qui a confirmé la triste nouvelle au Hollywood Reporter.

Particulièrement connu pour ses rôles dans les séries «V», «Star Trek Voyager» et bien sûr «Seinfeld», dans laquelle il interprétait Mr Wilhelm, Richard Herd a une très riche carrière qui a débuté en 1970 avec un petit rôle dans le film «Hercules in New York» (premier film aussi pour un certain Arnold Schwarzenegger).

Le comédien alternera ensuite entre rôles à la télévision et au cinéma. On a notamment pu le voir dans des séries comme «Agence tous risques», «Starsky et Hutch», «Dallas», «Pour l'amour du risque», «Arabesque», «Code Quantum», ou encore «Rizzoli & Isle».

Plus récemment, il était apparu dans les films «Get out» (2017) et «La Mule» de Clint Eastwood (2018). Son tout dernier rôle aura été celui de Mr Beagle dans le film «The Silent Natural» (2019).