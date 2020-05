Le tournoi des Maestros de «N’oubliez pas les paroles» à suivre dès le 30 mai

Le tournoi des Maestros 2020 de «N’oubliez pas les paroles» revient dès samedi 30 mai à 21h05 sur France 2. Les fans de l’émission y retrouveront les plus grands gagnants de l’histoire du jeu pour des duels au sommet.

Au total, 18 candidats seront présents pour tenter de remporter jusqu’à 100.000 euros par émission au profit de différentes associations. Ils seront répartis en six équipes, avec chacune à sa tête un chef, et Nagui toujours aux commandes du show.

Meilleure candidate de l'histoire de N’oubliez pas les paroles, Margaux fera son grand retour dans le programme. Bloqué aux États-Unis, Kevin laissera sa place à Renaud, tandis que Maureen – qui a fait sensation ces dernières semaines et qui fera ses premiers pas dans Le tournoi des Maestros, Violaine et Coralie prendront la direction des équipes restantes. Les douze autres participants rejoindront leur formation après un tirage au sort.

Chaque émission opposera deux équipes sur une série de duels et de défis collectifs où leurs connaissances et leur alchimie seront mises à rude épreuve. La formation qui parviendra à inscrire le plus de points accèdera à la grande finale. Qui succèdera à Kevin, Coralie, Denis et Julien, vainqueurs de la première édition ? La compétition s’annonce passionnante.