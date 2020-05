Les frères Safdie signent avec la chaîne américaine HBO

Alors qu’elle vient de lancer sa plate-forme de streaming HBO Max, la chaîne américaine a annoncé la signature d’un contrat de deux ans avec les frères Safdie (Uncut Gems) pour le développement de nouveaux projets.

Les deux cinéastes pourront ainsi développer des films ou des séries destinés à être diffusés sur la plate-forme de streaming, précise le site américain The Hollywood Reporter. Avec ce partenariat, HBO démontre sa volonté de créer et proposer des contenus de haute qualité, à l’instar du film Uncut Gems, avec Adam Sandler, qui a été plébiscité aussi bien par les critiques que le public, après sa mise en ligne sur Netflix. Pour les frères Safdie, il s’agit d’une potentielle première incursion dans le monde de la série, avec toute l’impatience que cela suscite chez leurs fans.

Plus chère que ses concurrents (14,99 dollars par mois, contre 6,99 dollars pour Disney+, et 11,99 dollars pour Netflix), la plate-forme HBO Max peut déjà compter sur un catalogue contenant plus de 10.000 heures de programme, dont les incontournables de la chaîne que sont Game of Thrones (et le préquel à venir House of the Dragon), Les Sopranos, Westworld ou encore The Wire. A terme, elle disposera également des plus gros succès de Warner, tels que la saga Harry Potter, les films Batman, Le Seigneur des Anneaux, et Matrix. C’est aussi là que les téléspectateurs américains retrouveront l’intégrale de Friends, de South Park, et The Big Bang Theory.

La plate-forme vise actuellement l'objectif des 50 millions d'abonnés aux Etats-Unis d'ici 2025, et entre 75 et 90 millions à travers le monde.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI.