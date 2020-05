OCS va proposer une programmation spéciale Annecy très alléchante

Pour accompagner le Festival d’Annecy, rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d’images animées, dont l’édition 2020 sera (coronavirus oblige) exceptionnellement virtuelle, OCS Max propose tout au long du mois de juin une sélection des meilleurs films d’animation du monde entier.

Un florilège plein de poésie destiné aux petits mais aussi aux plus grands avec au programme notamment cinq valeurs sûres à (re)voir - «Persepolis», l’autofiction de Marjane Satrapi dès le 19 juin, «Lou et l'île aux sirènes», vainqueur de l'édition 2017, «La jeune fille sans mains», tirée de l'oeuvre des frères Grimm, et «Mary et la fleur de la sorcière» - mais aussi un max d’inédits immanquables.

Parmi eux, «Les enfants de la mer» de Ayumu Watanabe (2019), le 15 juin à 18h40, un conte mystique autour de la rencontre entre une jeune lycéenne et un garçon qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins, «Silent Voice» de Naoko Yamada (2016), le 14 juin à 18h30, sur une jeune fille harcelée à l’école par un petit garçon parce qu’elle est sourde, ou encore «Wonderland, le royaume sans pluie» de Keiichi Hara (2019, à qui l'on doit déjà le poétique «Un été avec Coo», le 15 juin à 20h40. L'intégralité de la programmation est ici.

