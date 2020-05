Sandrine Quétier vient de tourner une émission pour France 2

Sandrine Quétier, qui a quitté TF1 à la fin de l’année 2017 pour se lancer dans une carrière de comédienne, a annoncé avoir retrouvé le chemin des plateaux de télévision sur son compte Instagram.

Celle qui est apparue depuis au générique de plusieurs séries télévisées comme Comissaire Magellan, Joséphine, ange gardien, Crimes parfaits, ou encore Meurtres dans le Jura, fera prochainement son retour sur le petit écran au côté de Nagui dans l’émission Pop Show, sur France 2. «Ça reprend en douceur», commente-t-elle sur son compte Instagram pour accompagner une photo où elle apparaît avec un grand sourire aux lèvres.

Une nouvelle qui a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par ses fans. Ces derniers sont désormais impatients de retrouver l’animatrice accompagnée de Nagui dans ce jeu, qu’il avait déjà animé en octobre 2015 et en février 2016, et dans lequel des personnalités s’affrontent dans des quiz et des jeux musicaux. Une émission qui correspond parfaitement à la personnalité de Sandrine Quétier qui, en parallèle de sa carrière d’actrice, est également la chanteuse du groupe The Jokers.

Retrouvez toute l'actualité télé ICI.